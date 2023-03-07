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Еленевский Гавриил Васильевич

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Еленевский Василий Иванович

Мать: Еленевская Агата

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Еленевский Николай Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Еленевский Антоний Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четыркина Елена Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1885 ст.
Прихабы, Куньинский муниципальный район, Псковская область
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