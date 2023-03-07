Еленевский Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1885 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Еленевский Василий Иванович
Мать: Еленевская Агата
Рождение ребёнка
1844
Сын: Еленевский Николай Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Еленевский Антоний Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четыркина Елена Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1885 ст.
Прихабы, Куньинский муниципальный район, Псковская область