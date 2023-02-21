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Еленевский Антоний Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

30.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Еленевский Гавриил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Еленевская Евдокия

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.02.1882

Сын: Еленевский Михаил Антонович

Мать ребёнка: Еленевская Евдокия

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Еленевский Николай Антонович

Мать ребёнка: Еленевская Евдокия

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Еленевская Евдокия

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Еленевский Никанор Антонович

Мать ребёнка: Еленевская Евдокия

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Смерть
30.04.1895
Долгополье, Городокский район, Витебская область
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