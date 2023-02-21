Еленевский Антоний Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти30.04.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Еленевский Гавриил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Еленевская Евдокия
Рождение ребёнка
09.02.1882
Сын: Еленевский Михаил Антонович
Мать ребёнка: Еленевская Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Еленевский Николай Антонович
Мать ребёнка: Еленевская Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Еленевская Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Еленевский Никанор Антонович
Мать ребёнка: Еленевская Евдокия
Смерть
30.04.1895