Еленевская Агата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская Агата

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Еленевский Якуб (Яков)

Отец ребёнка: Еленевский Василий Иванович

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Еленевский Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Еленевский Василий Иванович

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еленевский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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