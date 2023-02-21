Калмыкова Татьяна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Татьяна Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Дочь: Калмыкова Пераскева Сергеевна

Отец ребёнка: Калмыков Сергей Афиногенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.

Сын: Калмыков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Калмыков Сергей Афиногенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Калмыков Сергей Афиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Сергей Афиногенович

Смерть
Неизвестно
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