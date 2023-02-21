Калмыков Сергей Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Сергей Афиногенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Афиноген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Дочь: Калмыкова Пераскева Сергеевна

Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.

Сын: Калмыков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Татьяна Куприяновна

Смерть
Неизвестно
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