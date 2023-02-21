Калмыков Сергей Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Афиноген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.
Дочь: Калмыкова Пераскева Сергеевна
Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калмыкова Татьяна Куприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно