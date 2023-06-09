Кораблева Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения24.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976
Отец: Кораблев Павел Сергеевич
Мать: Кораблева Зоя Ивановна
Место жительства
С 1976 по 2006
Образование
С 01.09.1983 по 19.06.1993
СОШ № 37 г. Комсомольска-на-Амуре Среднее (полное) общее образование
Образование
С 01.09.1994 по 25.06.1999
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Специальность: дизайнер-модельер
Бракосочетание
16.09.1994
После заключения брака присвоены фамилии и ему, и ей: Красных Где и кем работает: он – мясокомбинат, машинист она – на иждивении родителей Образование: он – среднее специальное она – среднее общее М... Показать все
Образование
С 01.09.1995 по 23.06.1998
Комсомольский-на-Амуре техникум легкой промышленности Специальность: конструктор-модельер
Развод
22.10.1998
Рождение ребёнка
03.02.2000
Сын: Кораблев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Красных Алексей Владимирович
Место жительства
С 2006 по 2023
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область