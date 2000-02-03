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Кораблев Матвей Алексеевич

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

03.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2000

Отец: Красных Алексей Владимирович

Мать: Кораблева Наталья Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
С 2000 по 2006
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
С 2006 по 2023
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Образование
С 01.09.2007 по 24.05.2018
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
МОУ гимназия № 15 Среднее (полное) общее образование
Крещение
29.11.2012
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Образование
С 01.09.2019 по 25.06.2024
Москва, город федерального значения Москва
Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им. С. А. Герасимова Специальность: режиссер игрового кино- и телефильма