Кораблев Матвей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2000
Место жительства
С 2000 по 2006
Место жительства
С 2006 по 2023
Образование
С 01.09.2007 по 24.05.2018
МОУ гимназия № 15 Среднее (полное) общее образование
Крещение
29.11.2012
Образование
С 01.09.2019 по 25.06.2024
Москва, город федерального значения Москва
Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им. С. А. Герасимова Специальность: режиссер игрового кино- и телефильма