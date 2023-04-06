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Красных Алексей Владимирович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

08.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1974

Отец: Красных Владимир Михайлович

Мать: Красных Валентина Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
С 1975
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
С 25.01.1991 по 12.03.2002
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольский-на-Амуре Мясокомбинат Должность: машинист холодильных установок 3 разряда
Бракосочетание
16.09.1994

Жена: Кораблева Наталья Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
После заключения брака присвоены фамилии и ему, и ей: Красных Где и кем работает: он – мясокомбинат, машинист она – на иждивении родителей Образование: он – среднее специальное она – среднее общее М... Показать все
Развод
22.10.1998

Жена: Кораблева Наталья Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.02.2000

Сын: Кораблев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблева Наталья Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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