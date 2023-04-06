Красных Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1974
Место жительства
С 1975
Работа или профессия
С 25.01.1991 по 12.03.2002
Комсомольский-на-Амуре Мясокомбинат Должность: машинист холодильных установок 3 разряда
Бракосочетание
16.09.1994
После заключения брака присвоены фамилии и ему, и ей: Красных Где и кем работает: он – мясокомбинат, машинист она – на иждивении родителей Образование: он – среднее специальное она – среднее общее М... Показать все
Развод
22.10.1998
Рождение ребёнка
03.02.2000
Сын: Кораблев Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблева Наталья Павловна