Балаболкин (он же Трошин) Захарий Саввов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: Балаболкин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Акилина Захарова
Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Калиничева Надежда Захарова
Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Потапова
Бракосочетание
18.09.1900 ст.
он вторым браком
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Андрей Захарович
Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Даниилова
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.
Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович
Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Даниилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно