Балаболкин (он же Трошин) Захарий Саввов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаболкин (он же Трошин) Захарий Саввов

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Место рождения

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: Балаболкин Савва

Мать: не указана

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1888 ст.

Жена: Балаболкина Евдокия Потапова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Акилина Захарова

Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Потапова

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Калиничева Надежда Захарова

Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Потапова

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.09.1900 ст.

Жена: Балаболкина Евдокия Даниилова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
он вторым браком
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Андрей Захарович

Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Даниилова

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.

Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович

Мать ребёнка: Балаболкина Евдокия Даниилова

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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