Балаболкина (Козлова) Евдокия Даниилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1900 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
он вторым браком
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Андрей Захарович
Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.
Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович
Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов
Смерть
Неизвестно