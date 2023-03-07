Балаболкина (Козлова) Евдокия Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаболкина (Козлова) Евдокия Даниилова

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Место рождения

Новоселка, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселка, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
18.09.1900 ст.

Муж: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
он вторым браком
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Андрей Захарович

Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1904 ст.

Сын: Балаболкин (он Же Трошин) Иоанн Захарович

Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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