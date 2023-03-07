Балаболкина (Федина) Евдокия Потапова
Место рождения
Дата рожденияС 1867 по 1870 ст.
Дата смерти14.07.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1867 по 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1888 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Акилина Захарова
Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Калиничева Надежда Захарова
Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1900 ст.
Причина смерти: возом сена задавило