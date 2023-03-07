Балаболкина (Федина) Евдокия Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаболкина (Федина) Евдокия Потапова

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Место рождения

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1867 по 1870 ст.

Дата смерти

14.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1867 по 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1888 ст.

Муж: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Акилина Захарова

Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Калиничева Надежда Захарова

Отец ребёнка: Балаболкин (он Же Трошин) Захарий Саввов

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.07.1900 ст.
Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: возом сена задавило
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