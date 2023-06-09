Захаров Кирилл Никифорович
Место рождения
Дата рождения09.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1883
Бракосочетание
20.01.1912
Жена: Захарова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
27.04.1914
Дочь: Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Захарова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
07.03.1917
Сын: Захаров Александр Кириллович
Мать ребёнка: Захарова Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно