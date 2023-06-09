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Захаров Кирилл Никифорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1883

Отец: Захаров Никифор Петрович

Мать: Захарова Александра Петровна

Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Захарова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
27.04.1914

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Захарова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Захаров Александр Кириллович

Мать ребёнка: Захарова Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно