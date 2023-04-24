Захарова (Пирожкова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1891
Бракосочетание
20.01.1912
Рождение ребёнка
27.04.1914
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Захаров Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
07.03.1917
Сын: Захаров Александр Кириллович
Отец ребёнка: Захаров Кирилл Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно