Захарова (Пирожкова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Пирожкова) Анна Максимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1891

Отец: Пирожков Максим Васильевич

Мать: Пирожкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
20.01.1912

Муж: Захаров Кирилл Никифорович

Рождение ребёнка
27.04.1914

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Захаров Кирилл Никифорович

Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Захаров Александр Кириллович

Отец ребёнка: Захаров Кирилл Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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