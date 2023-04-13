Пирожкова (Иванова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова (Иванова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иванов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1886

Муж: Пирожков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1889

Дочь: Самойлова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Пирожков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1891

Дочь: Захарова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Пирожков Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897