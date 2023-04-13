Пирожкова (Иванова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иванов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1886
Рождение ребёнка
12.02.1889
Дочь: Самойлова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Пирожков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1891
Дочь: Захарова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Пирожков Максим Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897