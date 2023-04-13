Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иванов Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пирожкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Иванов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно