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Захаров Никифор Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Захаров Петр Семенович

Мать: Захарова Мария Стефановна

Бракосочетание
28.01.1862

Жена: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Захаров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пилипенко Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Захаров Давид Никифорович

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
09.02.1881

Сын: Захаров Харлампий Никифорович

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1883

Сын: Захаров Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1887

Сын: Захаров Игнат Никифорович

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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