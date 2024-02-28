Захаров Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Захаров Петр Семенович
Бракосочетание
28.01.1862
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Захаров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пилипенко Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Захаров Давид Никифорович
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Рождение ребёнка
09.02.1881
Сын: Захаров Харлампий Никифорович
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1883
Сын: Захаров Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1887
Сын: Захаров Игнат Никифорович
Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно