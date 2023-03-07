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Завражных Петр Кириллов

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Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Завражных Кирилл Афанасьев

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Завражных Яков Петров

Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражных Марина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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