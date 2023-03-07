Завражных Петр Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Завражных Кирилл Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Завражных Марина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762