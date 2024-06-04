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Завражных Кирилл Афанасьев

Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Завражных Афонасий Семенов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: (Завражных) Ксения Кириллова

Мать ребёнка: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Костылева (Завражных) Параскева Кириллова

Мать ребёнка: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Завражных Петр Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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