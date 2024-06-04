Завражных Кирилл Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Завражных Афонасий Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: (Завражных) Ксения Кириллова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Костылева (Завражных) Параскева Кириллова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1749