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Завражных Марина Григорьева

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Место рождения

Ошетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Завражных Яков Петров

Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражных Петр Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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