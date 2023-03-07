Завражных Марина Григорьева
Место рожденияОшетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Ошетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Завражных Петр Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762