Бредкин Степан Трофимович
Место рождения
Дата рождения29.10.1860
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1860
Отец: Бредкин Трофим Ксенофонтович
Мать: Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1877 или 1881
Сын: Бредкин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бредкина Анна Степановна
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
30.08.1895
Дочь: Бредкина Марфа Степановна
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
16.04.1898
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
29.07.1901
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Бредкин Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
02.04.1904
Сын: Бредкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воевал. У жены Ульяны была подпись в метрике "солдатская жена"
Смерть
1931