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Бредкин Степан Трофимович

Место рождения

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.10.1860

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1860

Отец: Бредкин Трофим Ксенофонтович

Мать: Пелагея Трофимовна

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1877 или 1881

Сын: Бредкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бредкина Анна Степановна

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.08.1895

Дочь: Бредкина Марфа Степановна

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1898

Сын: Бредкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1901

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Бредкин Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.1904

Сын: Бредкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Место жительства
Неизвестно
Воевал. У жены Ульяны была подпись в метрике "солдатская жена"
Смерть
1931
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