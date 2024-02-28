Бредкина (Харламова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредкина (Харламова) Анна Степановна

Место рождения

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бредкин Степан Трофимович

Мать: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Озерки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.01.1907

Муж: Харламов Иван Осипович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.10.1907

Сын: Харламов Яков Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
04.06.1909

Сын: Харламов Федот Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
11.06.1910

Сын: Харламов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
26.08.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Харламов Александр Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1915

Сын: Харламов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
04.12.1919

Дочь: Сахарова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Харламов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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