Бредкина (Харламова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
08.01.1907
Рождение ребёнка
14.10.1907
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
04.06.1909
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
11.06.1910
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
26.08.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Харламов Александр Иванович
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
12.06.1915
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
04.12.1919
Дочь: Сахарова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Харламов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Харламов Иван Осипович
Смерть
Неизвестно