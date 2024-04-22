Бредкин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения16.04.1898
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1898
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1926
Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Каменская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кривошеева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Мошки, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967