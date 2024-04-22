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Бредкин Иван Степанович

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Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

16.04.1898

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1898

Отец: Бредкин Степан Трофимович

Мать: Ульяна Георгиевна (Егоровна)

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Бредкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Каменская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кривошеева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бредкина Александра Васильевна

Таложня, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мошки, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредкина Александра Васильевна

Смерть
1967
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