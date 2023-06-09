Пресняков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Николай

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Галина Михайловна

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Галина Михайловна