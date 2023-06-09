Пресняков Николай
Место рождения
Дата рождения07.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преснякова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преснякова Галина Михайловна
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно