Преснякова (Баранчикова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Рождение ребёнка
16.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пресняков Николай
Рождение ребёнка
10.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пресняков Николай
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пресняков Николай