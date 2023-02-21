Преснякова (Баранчикова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Баранчикова) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Баранчиков Михаил Трофимович

Мать: Баранчикова Александра Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пресняков Николай

Рождение ребёнка
10.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пресняков Николай

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Николай