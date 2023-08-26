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Василис Степанов
Василис Степанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан Григорьев
1733 г.р.
Мать
Пелагея Федорова
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Степан Григорьев
Мать:
Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно
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