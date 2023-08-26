Степан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Афанасий Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кирилла Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Потап Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Федот Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Деревня Голево
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Степанова (Младшая)
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василис Степанов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Смерть
1790
Новое Киркино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область