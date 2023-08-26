Степан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1756

Сын: Афанасий Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кирилла Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Потап Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Федот Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Деревня Голево
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Степанова (Младшая)

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василис Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Смерть
1790
Новое Киркино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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