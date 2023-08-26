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Федот Степанов

Место рождения

Деревня Голево

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Степан Григорьев

Мать: Пелагея Федорова

Деревня Голево
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сидр Федотов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Николай Федотов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна

д.Голево
Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Федотов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Игнатовна

Смерть
1830
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