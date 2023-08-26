Федот Степанов
Место рожденияДеревня Голево
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Степан Григорьев
Мать: Пелагея Федорова
Деревня Голево
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сидр Федотов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Николай Федотов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна
д.Голево
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Федотов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Игнатовна
Смерть
1830