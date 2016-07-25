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Торопова Стефания Викторовна
Торопова Стефания Викторовна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
25.07.2016
Пол
Женский
Отец
Торопов Виктор Юрьевич
1974 г.р.
Мать
Торопова (Луговцова) Диана Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2016
Отец:
Торопов Виктор Юрьевич
Мать:
Торопова Диана Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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