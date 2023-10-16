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Торопов Виктор Юрьевич

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Место рождения

г. Фрунзе Киргизской ССР

Дата рождения

07.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1974

Отец: Торопов Юрий Маркелович

Мать: Акопова Валерия Ашотовна

г. Фрунзе Киргизской ССР
Рождение ребёнка
13.06.2004

Дочь: Торопова Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.2016

Дочь: Торопова Стефания Викторовна

Мать ребёнка: Торопова Диана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.04.2020

Дочь: Торопова Глория Викторовна

Мать ребёнка: Торопова Диана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Диана Владимировна

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