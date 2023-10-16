Торопов Виктор Юрьевич
Место рожденияг. Фрунзе Киргизской ССР
Дата рождения07.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1974
Отец: Торопов Юрий Маркелович
Мать: Акопова Валерия Ашотовна
г. Фрунзе Киргизской ССР
Рождение ребёнка
13.06.2004
Дочь: Торопова Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
25.07.2016
Дочь: Торопова Стефания Викторовна
Мать ребёнка: Торопова Диана Владимировна
Рождение ребёнка
14.04.2020
Дочь: Торопова Глория Викторовна
Мать ребёнка: Торопова Диана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно