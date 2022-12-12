Степанищев Василий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Степанищев Степан Иванов
Мать: Степанищева Авдотья
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.
Сын: Степанищев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова
Бракосочетание
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Степанищев Ермил Васильев
Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова
Смерть
После 1858