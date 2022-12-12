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Степанищев Василий Степанов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Степанищев Степан Иванов

Мать: Степанищева Авдотья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.

Сын: Степанищев Григорий Васильев

Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1823

Жена: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Степанищев Иван Васильев

Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Степанищев Иона Васильев

Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Степанищев Ефим Васильев

Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1834 и 1858

Жена: Степанищева Варвара Дорофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Степанищев Ермил Васильев

Мать ребёнка: Степанищева Марина Абакумова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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