Степанищева Марина Абакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.
Сын: Степанищев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Степанищев Ермил Васильев
Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов