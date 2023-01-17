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Степанищева Марина Абакумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.

Сын: Степанищев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1823

Муж: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Степанищев Иван Васильев

Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Степанищев Иона Васильев

Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Степанищев Ефим Васильев

Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Степанищев Ермил Васильев

Отец ребёнка: Степанищев Василий Степанов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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