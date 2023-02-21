Степанищева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Степанищев Василий Степанов
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.
Дочь: Степанищева Агафия Степанова
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Степанищева Апросинья Степанова
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Жиренкина Анна Степанова
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1814 ст.
Дочь: Степанищева Акилина Степанова
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Степанищева Василиса Степанова
Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834