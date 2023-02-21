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Степанищева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Степанищев Василий Степанов

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.

Дочь: Степанищева Агафия Степанова

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Степанищева Апросинья Степанова

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Жиренкина Анна Степанова

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1814 ст.

Дочь: Степанищева Акилина Степанова

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Степанищева Василиса Степанова

Отец ребёнка: Степанищев Степан Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанищев Степан Иванов

Смерть
Между 1816 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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