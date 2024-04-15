(Кокорева) Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Михаил Ермолаевич
Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кокорев Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно