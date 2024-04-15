(Кокорева) Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорева) Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кокорев Матвей Ермолаев

Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кокорев Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Кокорев Ермолай Прокофиевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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