Кокорев Ермолай Прокофиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Михаил Ермолаевич
Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кокорев Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно