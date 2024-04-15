Кокорев Ермолай Прокофиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Ермолай Прокофиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кокорев Прокофий Максимов

Мать: (Кокорева) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Иван Ермолаев

Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кокорев Матвей Ермолаев

Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кокорев Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: (Кокорева) Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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