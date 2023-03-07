Визгалин Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Визгалин Иван Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Визгалин Карп Иванов
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Визгалин Иван Иванов
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Визгалина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Визгалина Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850