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Визгалин Иван Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Визгалин Иван Кондратьев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Визгалин Карп Иванов

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Визгалин Иван Иванов

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Визгалин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визгалина Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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