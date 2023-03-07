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Визгалин Иван Кондратьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Кондратий Васильев

Мать: Анна Никифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Визгалин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1819
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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