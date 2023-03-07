Визгалин Иван Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Кондратий Васильев
Мать: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Визгалин Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819