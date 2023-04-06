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Кондратий Васильев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Василий Степанов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Леонтий Кондратьев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Визгалин Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Визгалин Липат Кондратьев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Агафья Кондратьева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1815
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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