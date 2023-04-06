Кондратий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Василий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Леонтий Кондратьев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Визгалин Липат Кондратьев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Агафья Кондратьева
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815