Визгалин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Визгалин Иван Иванов
Мать: Визгалина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Визгалин Василий Григорьев
Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Любовь Григорьева
Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850