Визгалин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизгалин Григорий Иванов

Визгалин Григорий Иванов

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Визгалин Иван Иванов

Мать: Визгалина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Визгалин Василий Григорьев

Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Визгалин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Любовь Григорьева

Мать ребёнка: Визгалина Аксинья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визгалина Аксинья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close