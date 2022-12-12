Вилявина (Мещерякова) Агрофена Семеновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1858 ст.
Жених: Красноярский мещанин Михаил Андреевич Вилявин - 29 лет Невеста: Красноярского мещанина Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агрофена Семеновна - 26 лет Поручители: Красноярские мещани... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1858 ст.
Сын: Вилявин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Вилявин Михаил Андреевич
Восприемники: Красноярские мещане Николай Семенович Мещеряков и Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Анна Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 143 номер 115
Смерть
Неизвестно