Вилявина (Мещерякова) Агрофена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Мещерякова) Агрофена Семеновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.01.1858 ст.

Муж: Вилявин Михаил Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Михаил Андреевич Вилявин - 29 лет Невеста: Красноярского мещанина Семена Александровича Мещерякова дочь девица Агрофена Семеновна - 26 лет Поручители: Красноярские мещани... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1858 ст.

Сын: Вилявин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Вилявин Михаил Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Семенович Мещеряков и Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Анна Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 143 номер 115
Смерть
Неизвестно
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