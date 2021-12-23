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Вилявин Николай Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1858 ст.

Отец: Вилявин Михаил Андреевич

Мать: Вилявина (Мещерякова) Агрофена Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Семенович Мещеряков и Андрея Осиповича Вилявина дочь девица Анна Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 143 номер 115
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Вилявина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Сын: Вилявин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Вилявина Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин и девица Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-1 файл 5 номер 12
Рождение ребёнка
05.09.1893

Дочь: Вилявина София Николаевна

Мать ребёнка: Вилявина Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Самарской губернии Федор Кузьмич Зайцев и жена унтер офицера Елизавета Кондратьевна Скорописцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 61 номер 114
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.

Дочь: Вилявина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вилявина Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Александр Иванович Рахманцев и Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 43 номер 66
Рождение ребёнка
24.07.1902 ст.

Сын: Вилявин Иван (Иоанн) Николаевич

Мать ребёнка: Вилявина Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Петр Васильевич Поляков и казачка девица Наталия Александровна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 37 номер 100
Смерть
Неизвестно

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