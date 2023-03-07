Мельниковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мельниковъ Фадей
Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мельниковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сапожникова Ирина
Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Анна Филипова