Мельниковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниковъ Григорий

Мельниковъ Григорий

avatar

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ

Мать: Мельникова Аксинья Константинова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Мельниковъ Фадей

Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мельниковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сапожникова Ирина

Мать ребёнка: Мельникова Анна Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анна Филипова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close