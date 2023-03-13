Мельникова Анна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Анна Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мельниковъ Фадей

Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мельниковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сапожникова Ирина

Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Григорий

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