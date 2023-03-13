Мельникова Анна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мельниковъ Фадей
Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мельниковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сапожникова Ирина
Отец ребёнка: Мельниковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Григорий