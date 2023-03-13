Мельникова Аксинья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Аксинья Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Мельниковъ Купреянъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Мельниковъ Григорий

Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мельниковъ Антонъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ

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