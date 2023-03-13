Мельникова Аксинья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Мельниковъ Купреянъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мельниковъ Григорий
Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мельниковъ Антонъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Андрей Кондратьевъ
Бракосочетание
Неизвестно