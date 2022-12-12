Черняева Мария Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти05.05.1909 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Черняев Анатолий Евгеньевич
Мать: не указана
Смерть
05.05.1909 ст.
Метрические книги церквей г. Вологды за 1909 год Благовещенская кладбищенская церковь. 05.05.1909 у потомственного почетного гражданина Анатолия Евгеньева Черняева умерла дочь младенец Мария, 3 лет, о... Показать все