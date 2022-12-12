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Черняева Мария Анатольевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.05.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Черняев Анатолий Евгеньевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.05.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1909 год Благовещенская кладбищенская церковь. 05.05.1909 у потомственного почетного гражданина Анатолия Евгеньева Черняева умерла дочь младенец Мария, 3 лет, о... Показать все
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