Прокофьева (Веденеева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Веденеева) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

09.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Веденеевъ Семенъ

Мать: Веденеева Екатерина

Рождение ребёнка
04.09.1927

Сын: Прокофьев Иван

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Худякова Ольга

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
18.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
30.05.1961

Муж: Овчинниковъ Василий

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Василий

Смерть
09.12.1991
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