Прокофьева (Веденеева) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти09.12.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Веденеевъ Семенъ
Мать: Веденеева Екатерина
Рождение ребёнка
04.09.1927
Сын: Прокофьев Иван
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Худякова Ольга
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
18.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
30.05.1961
Муж: Овчинниковъ Василий
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Василий
Смерть
09.12.1991