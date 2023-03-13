Прокофьевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти04.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Прокофьевъ Василий
Мать: Прокофьева Кристина
Рождение ребёнка
04.09.1927
Сын: Прокофьев Иван
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Худякова Ольга
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
18.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Агафья
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева Агафья
Смерть
04.12.1941