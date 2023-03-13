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Прокофьевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

04.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Прокофьевъ Василий

Мать: Прокофьева Кристина

Рождение ребёнка
04.09.1927

Сын: Прокофьев Иван

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Худякова Ольга

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
18.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Агафья

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Агафья

Смерть
04.12.1941
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