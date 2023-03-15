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(Ежикова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1875 и 1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ежиков Матвей

Мать: Ежикова ?

Смерть
Неизвестно
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