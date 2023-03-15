Ежиков Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1875 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1880
Отец: Ежиков Михаил
Мать: Ежикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежикова ?
Рождение ребёнка
31.10.1901
Дочь: Широкова (Ежикова) Екатерина
Мать ребёнка: Ежикова ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ежиков Николай
Мать ребёнка: Ежикова ?
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Смерть
Неизвестно