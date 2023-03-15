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Ежиков Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1875 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1880

Отец: Ежиков Михаил

Мать: Ежикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежикова ?

Рождение ребёнка
31.10.1901

Дочь: Широкова (Ежикова) Екатерина

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ежиков Николай

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ежиков ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Ежикова) ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ежиков ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Ежикова) ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Ежикова) ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Смерть
Неизвестно

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