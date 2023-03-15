Ежикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1901
Дочь: Широкова Екатерина
Отец ребёнка: Ежиков Матвей
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ежиков Николай
Отец ребёнка: Ежиков Матвей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ежиков ?
Отец ребёнка: Ежиков Матвей
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ежиков ?
Отец ребёнка: Ежиков Матвей
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежиков Матвей
Смерть
Неизвестно