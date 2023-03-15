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Ежикова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1875 и 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1901

Дочь: Широкова Екатерина

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ежиков Николай

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1908

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ежиков Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежиков Матвей

Смерть
Неизвестно
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