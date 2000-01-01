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(Куцабенков) Мария Ефремовна
(Куцабенков) Мария Ефремовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Женский
Отец
Куцабенков Ефрем Дмитриевич
1890 г.р.
Мать
Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Мать:
Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
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