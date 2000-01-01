(Куцабенков) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куцабенков) Мария Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Мать: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

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